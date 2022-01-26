Білий дім збирається направити Росії письмові "гарантії безпеки" вже сьогодні, – CNN

Адміністрація Джо Байдена збирається надати Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки" вже сьогодні, тобто 26 січня.

Викладуть пропозиції США щодо подальшого розвитку, але відповідь навряд чи характеризуватиме ймовірність вступу України в НАТО. Про це кажуть представники адміністрації.

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Речник Держдепартаменту Нед Прайс не очікує побачити таке формулювання у будь-якій письмовій відповіді від США. За його словами, на це є кілька причин.

Що буде у відповідях

У пропозиції зазначать загальні сфери, в яких США готові співпрацювати з Росією. Це стосується контролю над озброєннями, прозорості, зниження ризиків і розміщення ракетних систем.

Високопоставлені чиновники зауважили, що деталі будуть "трохи глибшими", ніж те, що публічно кажуть у Вашингтоні.

Чому відповіді досі не надали

У США пояснили, чому досі не надали відповіді на вимоги Москви. Стверджують, що розробляли пропозицію, консультуючись із союзниками. Зокрема, з Україною.

Тому не буде жодних сюрпризів. Не буде сюрпризів для НАТО. Не буде сюрпризів для наших європейських союзників. Не буде сюрпризів для наших українських партнерів, – сказали у Вашингтоні.

Додамо, що США не планують оприлюднювати відповіді. Однак існує ймовірність того, що Росія опублікує повний документ після його отримання.

"Гарантії безпеки" для Росії: що відомо

Кремль зухвало вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід. Тобто фактично просять, аби Альянсу не приймали Україну та Грузію.

На початку 2022 року відбувалось засідання Ради Росія – НАТО, обговорювали цю тему.

У результаті Росія доводить, нібито її не розуміють. Захід наголошує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

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