У Білій Церкві підлітки побили однолітку: суд відпустив єдиного підозрюваного

У Білій Церкві на Київщині підлітки жорстоко побили однолітку. Однак суд відпустив єдиного підозрюваного у жорстокому побитті 16-річної дівчини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Масі Найєма.

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Суд відпустив підозрюваного у жорстокому побитті

У вівторок, 11 березня, стало відомо про жорстоке побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві Київської області. Так, в поліції повідомили, що в одному з під'їздів багатоквартирного будинку на Київщині неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку. Жорстоке побиття відбулося наприкінці 2024 року, однак розголосу ситуація набула лише зараз.

Юрист Масі Найєм у понеділок, 17 березня, заявив, що суд відпустив єдиного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві під особисте зобов'язання.

Тобто тепер він просто має з'являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень,

– наголосив Найєм.

Він додав, що нещодавно апеляційний суд вирішив, що підозрюваний обов'язково повинен залишатися під вартою, адже "це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої". Однак позиція суду кардинально змінилася.

"Чи достатній тепер контроль за підозрюваним? Чи немає ризику, що він спробує уникнути суду або вплинути на потерпілу? Адже після пережитого насильства навіть знати, що кривдник на свободі – вже травматично", – додав юрист.

Найєм резюмував, що цілодобовий домашній арешт був би логічнішим рішенням у цьому випадку, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу. Він додав, що сподівається на подання апеляції, аби рішення переглянули.

Наприкінці січня суспільство сколихнув інший кричущий випадок. Так, група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчину. До злочину причетні 10 неповнолітніх, які знущалися з неповнолітньої, били її, а свої знущання – фіксували на відео.