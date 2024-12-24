Колишнього президент США Білла Клінтона виписали з лікарні через день після госпіталізації

78-річний Білл Клінтон повернувся додому з лікарні. Днем раніше його доставили в лікарню із симптомами грипу.

Сім'я колишнього президента подякувала медикам за допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що сталося з Біллом Клінтоном

Про повернення Клінтона додому повідомила його пресслужба. Також його сім'я подякувала медикам за допомогу.

Президент Клінтон був виписаний раніше сьогодні після лікування від грипу. Він і його родина глибоко вдячні за виняткову допомогу, яку надає команда лікарні MedStar Georgetown University, і зворушені теплими повідомленнями та побажаннями, які він отримав. Він надсилає найтепліші побажання всім щасливого та здорового святкового сезону,

– йдеться у заяві.

78-річного Білла Клінтона госпіталізували у понеділок для обстеження та нагляду, оскільки у нього піднялася температура. За чверть століття як він покинув Білий дім він кілька разів проживав погіршення здоров'я.

У 2004 році йому зробили чотириразове шунтування серця в Нью-Йорку, а наступного року він пережив частковий колапс легенів. У 2010 році йому робили операцію на серці. У 2021 році він підхопив урологічну інфекцію, яка поширилася у кров. Він 6 днів пробув у лікарні.

Нагадаємо, колишнього президента США Клінтона ушпиталили у Вашингтоні 23 грудня. У нього запідозрили грип.