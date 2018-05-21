Billboard Music Awards-2018: повний список переможців
В ніч з 20 на 21 травня британський журнал Billboard вручив свої музичні премії артистам за їх досягнення в музиці і шоу-бізнесі.
Переможців Billboard Music Awards-2018 видання опублікувало на своєму офіційному сайті.
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Тейлор Свіфт
Повний перелік переможців Billboard Music Awards-2018.
"Артист року" – Ед Ширан
"Найкращий новий виконавець" – Khalid
"Найкращий співак" – Ед Ширан
"Найкраща співачка" – Тейлор Свіфт
"Найпопулярніші пісні" – Ед Ширан
"Найкращий гастролер" – U2
"Найкращий виконавець потокових пісень" – Кендрік Ламар
"Найкраща пісня" – Луїс Фонса, Дедді Янкі і Джастін Бібер, Despacito
"Найкращий гурт" – Imagine Dragons
"Кращий артист Billboard 200" – Дрейк
"Кращий артист Hot 100" – Ед Ширан
"Кращий виконавець пісень на радіо" – Ед Ширан
"Кращий артист в соціальних мережах" – BTS
"Найкращий R & B-виконавець" – Бруно Марс
"Найкращий R & B-співак" – Бруно Марс
Бруно Марс
"Найкраща R & B-співачка" – SZA
"Найкращий R & B-тур" – Бруно Марс
"Найкращий реп-співак" – Кендрік Ламар
"Найкраща реп-провіціі" – Cardi B
"Найкращий реп-тур" – Jay-Z
"Найкращий кантрі-виконавець" – Кріс Степлтон
"Найкращий кантрі-співак" – Кріс Степлтон
"Найкраща кантрі-група" – Florida Georgia Line
"Найкращий рок-виконавець" – Imagine Dragons
Imagine Dragons
"Найкращий танцювальний артист" – The Chainsmokers
"Найкращий альбом Billboard 200" – Кендрік Ламар, "DAMN"
"Найкращий саундтрек" – "Moana"
"Найкращий R & B-альбом" – Бруно Марс, "24K Magic"
"Найкраща R & B-пісня" – Бруно Марс, "That's What I Like"
"Найкращий реп-альбом" – Кендрік Ламар, "DAMN"
"Найкраща реп-пісня" – Post Malone і 21 Savage, "Rockstar"
"Найкращий кантрі-тур" – Люк Брайан
"Найкраща кантрі-пісня" – Сем Хант, "Body Like A Back Road"
"Найкращий танцювальний альбом" – The Chainsmokers, "Memories ... Do Not Open"
"Найкращий рок-альбом" – Imagine Dragons, "Envolve"
"Найпродаваніший альбом" – Тейлор Свіфт, "Reputation"
"Найкраща рок-пісня" – Imagine Dragons, "Believer"
"Найкраща пісня на радіо" – Ед Ширан, "Shape of You"
"Спеціальна премія за досягнення" – Каміла Кабелло
"Ікона Billboard" – Джанет Джексон.