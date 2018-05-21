Billboard Music Awards-2018: повний список переможців

В ніч з 20 на 21 травня британський журнал Billboard вручив свої музичні премії артистам за їх досягнення в музиці і шоу-бізнесі.

Переможців Billboard Music Awards-2018 видання опублікувало на своєму офіційному сайті. Читайте також: Оголошено переможців Каннського кінофестивалю 2018

Тейлор Свіфт Повний перелік переможців Billboard Music Awards-2018. "Артист року" – Ед Ширан "Найкращий новий виконавець" – Khalid "Найкращий співак" – Ед Ширан "Найкраща співачка" – Тейлор Свіфт "Найпопулярніші пісні" – Ед Ширан "Найкращий гастролер" – U2 "Найкращий виконавець потокових пісень" – Кендрік Ламар "Найкраща пісня" – Луїс Фонса, Дедді Янкі і Джастін Бібер, Despacito "Найкращий гурт" – Imagine Dragons "Кращий артист Billboard 200" – Дрейк "Кращий артист Hot 100" – Ед Ширан "Кращий виконавець пісень на радіо" – Ед Ширан "Кращий артист в соціальних мережах" – BTS "Найкращий R & B-виконавець" – Бруно Марс "Найкращий R & B-співак" – Бруно Марс

Бруно Марс "Найкраща R & B-співачка" – SZA "Найкращий R & B-тур" – Бруно Марс "Найкращий реп-співак" – Кендрік Ламар "Найкраща реп-провіціі" – Cardi B "Найкращий реп-тур" – Jay-Z "Найкращий кантрі-виконавець" – Кріс Степлтон "Найкращий кантрі-співак" – Кріс Степлтон "Найкраща кантрі-група" – Florida Georgia Line "Найкращий рок-виконавець" – Imagine Dragons

Imagine Dragons "Найкращий танцювальний артист" – The Chainsmokers "Найкращий альбом Billboard 200" – Кендрік Ламар, "DAMN" "Найкращий саундтрек" – "Moana" "Найкращий R & B-альбом" – Бруно Марс, "24K Magic" "Найкраща R & B-пісня" – Бруно Марс, "That's What I Like" "Найкращий реп-альбом" – Кендрік Ламар, "DAMN" "Найкраща реп-пісня" – Post Malone і 21 Savage, "Rockstar" "Найкращий кантрі-тур" – Люк Брайан "Найкраща кантрі-пісня" – Сем Хант, "Body Like A Back Road" "Найкращий танцювальний альбом" – The Chainsmokers, "Memories ... Do Not Open" "Найкращий рок-альбом" – Imagine Dragons, "Envolve" "Найпродаваніший альбом" – Тейлор Свіфт, "Reputation" "Найкраща рок-пісня" – Imagine Dragons, "Believer" "Найкраща пісня на радіо" – Ед Ширан, "Shape of You" "Спеціальна премія за досягнення" – Каміла Кабелло "Ікона Billboard" – Джанет Джексон.