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Billboard Music Awards-2018: повний список переможців

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Бруно Марс на врученні Billboard Music Awards-2018
Бруно Марс на врученні Billboard Music Awards-2018 / Gettyimages

В ніч з 20 на 21 травня британський журнал Billboard вручив свої музичні премії артистам за їх досягнення в музиці і шоу-бізнесі.

Переможців Billboard Music Awards-2018 видання опублікувало на своєму офіційному сайті.

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Тейлор Свіфт

Повний перелік переможців Billboard Music Awards-2018.

"Артист року" – Ед Ширан

"Найкращий новий виконавець" – Khalid

"Найкращий співак" – Ед Ширан

"Найкраща співачка" – Тейлор Свіфт

"Найпопулярніші пісні" – Ед Ширан

"Найкращий гастролер" – U2

"Найкращий виконавець потокових пісень" – Кендрік Ламар

"Найкраща пісня" – Луїс Фонса, Дедді Янкі і Джастін Бібер, Despacito

"Найкращий гурт" – Imagine Dragons

"Кращий артист Billboard 200" – Дрейк

"Кращий артист Hot 100" – Ед Ширан

"Кращий виконавець пісень на радіо" – Ед Ширан

"Кращий артист в соціальних мережах" – BTS

"Найкращий R & B-виконавець" – Бруно Марс

"Найкращий R & B-співак" – Бруно Марс


Бруно Марс

"Найкраща R & B-співачка" – SZA

"Найкращий R & B-тур" – Бруно Марс

"Найкращий реп-співак" – Кендрік Ламар

"Найкраща реп-провіціі" – Cardi B

"Найкращий реп-тур" – Jay-Z

"Найкращий кантрі-виконавець" – Кріс Степлтон

"Найкращий кантрі-співак" – Кріс Степлтон

"Найкраща кантрі-група" – Florida Georgia Line

"Найкращий рок-виконавець" – Imagine Dragons


Imagine Dragons

"Найкращий танцювальний артист" – The Chainsmokers

"Найкращий альбом Billboard 200" – Кендрік Ламар, "DAMN"

"Найкращий саундтрек" – "Moana"

"Найкращий R & B-альбом" – Бруно Марс, "24K Magic"

"Найкраща R & B-пісня" – Бруно Марс, "That's What I Like"

"Найкращий реп-альбом" – Кендрік Ламар, "DAMN"

"Найкраща реп-пісня" – Post Malone і 21 Savage, "Rockstar"

"Найкращий кантрі-тур" – Люк Брайан

"Найкраща кантрі-пісня" – Сем Хант, "Body Like A Back Road"

"Найкращий танцювальний альбом" – The Chainsmokers, "Memories ... Do Not Open"

"Найкращий рок-альбом" – Imagine Dragons, "Envolve"

"Найпродаваніший альбом" – Тейлор Свіфт, "Reputation"

"Найкраща рок-пісня" – Imagine Dragons, "Believer"

"Найкраща пісня на радіо" – Ед Ширан, "Shape of You"

"Спеціальна премія за досягнення" – Каміла Кабелло

"Ікона Billboard" – Джанет Джексон.

Теги: LifeStyle Музика Нагороди
Джерело: 24 Канал
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