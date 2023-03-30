Білогорівка та ще три епіцентри бойових дій: який вигляд має карта фронту станом на 30 березня

Лінія фронту залишається незмінною, російські загарбники з усіх сил намагаються просуватись в Авдіївці та Бахмуті. Однак, ЗСУ завдають ворогу значних втрат.

Актуальну інформацію щодо ситуації на усіх напрямках фронту повідомили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 30 березня. 24 Канал аналізує інтерактивну карту бойових дій від DeepState.

Дивіться також Ще понад пів тисячі окупантів відправилися до Кобзона: втрати ворога станом на 30 березня

Епіцентр бойових дій

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти: Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці,

– йдеться у зведенні Генштабу.

Упродовж доби підрозділами Сил оборони України відбили 24 атаки противника на зазначених напрямках.

Лінія фронту поблизу Білогорівки: карта

Що відбувається біля Авдіївки та Бахмута

Російські війська продовжують наступальні операції в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просувалися у Південному та Південно-Західному Бахмуті.

У звіті Міноборони Великої Британії йдеться, що російські війська продовжують наступ на Бахмут у повільному темпі порівняно з останніми тижнями.

Де наступали окупанти

У Бахмуті триває найбільш інтенсивна фаза боїв у місті. ЗСУ тримають під контролем ділянку площею 3 кілометри квадратних.

За даними Генштабу, упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ, Донецької області.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області, Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

Що відбувається біля Бахмута: карта

Російські вояки також продовжують наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. На опублікованих 29 березня кадрах з геолокацією видно, що російські війська, ймовірно, просунулися на Північ від Водяного та у Веселому.

Зауважимо, що російські війська звітували про невстановлені успіхів у селищі Первомайське та спроби наступу у районі населеного пункту Невельське.

Лінія фронту поблизу Авдіївки: карта

Де наступали окупанти

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Обстріли прифронтових селищ Сумщини та Харківщини

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове.

У Генштабі також прозвітували, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Росії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.