Українські захисники – на місці: окупанти поширюють фейки, що увійшли в Білогорівку

Ситуація у Луганській області достатньо напружена, проте наші військові її повністю контролюють. Різні вкиди про нібито повномасштабний наступ "через 15 хвилин" не відповідають дійсності.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у ефірі телемарафону, що і командири, і бійці на місцях чітко розуміють, скільки резервів перекидається, що відбувається на лінії фронту. За словами Гайдая, всі готові дати відсіч окупантам, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Луганщині

За словами глави ОВА, трохи збільшилась кількість ворожих атак. Найімовірніше, вороги намагаються знайти слабке місце в ЗСУ. Проте наші військові відбивають всі атаки росіян та залишаються на своїх позиціях.

Зараз по всій Росії розповсюджується інформація щодо нібито захоплення Білогорівки та вивезення звідти людей. По-перше, вони (росіяни – 24 Канал) навіть не знають, чи залишилися там люди та скільки їх. По-друге, наші бійці перебувають на позиціях,

– заявив Гайдай.

Він уточнив, що ніхто Білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив, ворога там немає. За словами Гайдая, головне завдання зараз, попри заяви росіян, робити свою справу.

Глава ОВА заявив, що зараз вони збирають всю інформацію, щодо того, що потрібно військовим ЗСУ і намагаються швидко відреагувати, щоб наші захисники мали все необхідне.

Що відбувається на Луганщині