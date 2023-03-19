Важлива зброя для успіху в найближчі тижні: у США анонсували потужну військову допомогу Україні

США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги для України. У Білому домі заявили, що йдеться про зброю, яка є важливою для успіху України в найближчі тижні.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він заявив, що США розуміють невідкладність ситуації, тому передають військову допомогу українським солдатам із безпрецедентною швидкістю.

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У Білому домі розповіли, коли Україна отримає Patriot

Кірбі сказав, що невдовзі США оголосять про новий пакет військової допомоги, у який увійдуть зброя та боєприпаси, що важливі для України.

Я не буду передбачати українські операції або їхні потреби, нехай вони говорять про це самі. Ви побачите черговий пакет поставок США найближчими днями, і я думаю, що ви побачите в цьому пакеті ті матеріали, зброю і боєприпаси, які, на нашу думку, є життєво важливими для успіху України в найближчі тижні і місяці,

– заявив він.

Коментуючи терміни поставки Україні ЗРК Patriot на тлі масованих атак Росії, Кірбі зазначив, що Міністерство оборони США "має про це набагато краще уявлення".

Водночас він додав, що мине багато місяців, перш ніж батарея Patriot може бути доставлена в Україну.

"Нагадаю, що ми надаємо Україні повний спектр засобів ППО малої та середньої дальності, і це робимо не тільки ми, а й наші союзники та партнери. Чотири речі потрібні Україні зараз найбільше: артилерія, боєприпаси, бронетехніка і ППО. І якщо ви подивитеся на те, що ми постачали останніми місяцями і постачатимемо далі, ви побачите, що ми приділяємо пріоритетну увагу ППО", – резюмував Кірбі.

США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

На початку березня у Вашингтоні оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Розмір цієї допомоги становить 400 мільйонів доларів.

Це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У межах цього пакету військової допомоги Україна отримає від США: