У Білому домі назвали представника на саміті Кримської платформи

У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Участь у заході візьмуть США, їхню делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.

Відповідне рішення ухвалив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Про це поінформували на сайті Білого дому 20 серпня.

Читайте також Крим – це рестарт України як міжнародного гравця, – Кулеба

Делегацію (США на саміті Кримської платформи – 24 канал) очолить її високоповажність міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм,

– йдеться у повідомленні.

До складу делегації США також увійшли:

тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін;

заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Що таке Кримська платформа Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.



Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.

Долучитися до заходу запросили безліч країн світу, серед яких Росія. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу.

Зауважте Під тиском Росії: одна країна раптово відмовилася від Кримської платформи