У Білому домі назвали представника на саміті Кримської платформи

20 серпня 2021 , 23:06
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Джерело:

Білий дім

У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Участь у заході візьмуть США, їхню делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.

Відповідне рішення ухвалив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Про це поінформували на сайті Білого дому 20 серпня.

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Делегацію (США на саміті Кримської платформи – 24 канал) очолить її високоповажність міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм,
– йдеться у повідомленні.

До складу делегації США також увійшли:

  • тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін;
  • заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.

Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Саміт Кримської платформи

  • Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.
  • Долучитися до заходу запросили безліч країн світу, серед яких Росія. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу.

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Автор: Олег Васьків