У Білому домі назвали представника на саміті Кримської платформи
20 серпня 2021 , 23:06Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Участь у заході візьмуть США, їхню делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.
Відповідне рішення ухвалив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Про це поінформували на сайті Білого дому 20 серпня.
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Делегацію (США на саміті Кримської платформи – 24 канал) очолить її високоповажність міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм,
– йдеться у повідомленні.
До складу делегації США також увійшли:
- тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін;
- заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.
Що таке Кримська платформаКримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.
Саміт Кримської платформи
- Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.
- Долучитися до заходу запросили безліч країн світу, серед яких Росія. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу.
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