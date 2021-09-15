У Білому домі не підтвердили постачання Україні системи "Залізний купол"

У Білому домі наразі не підтвердили інформацію про надання Україні системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Раніше в Офісі Президента казали, що Київ дійсно може отримати від Штатів Iron Dome.

Деталі від Білого дому

Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла дати чіткої відповіді на питання журналіста щодо системи ПРО. Вона наголосила, що мусить уточнити це зі своєю командою.

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Мені потрібно уточнити це у колег. Я знаю, що ми оголошували про надання додаткового сприяння на тій зустрічі (Володимира Зеленського і Джо Байдена – 24 канал). Але з приводу подробиць мені потрібно уточнити,

– сказала Псакі.

Надання Україні ПРО: головне

Американське видання Politico заявило, що Палата представників внесла до законопроєкту про оборону на 2022 рік поправку, яка дасть змогу виділити більшу кількість грошей Україні та надати систему "Залізний купол".

В Офісі Президента підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що на зустрічі 1 вересня президенти обговорили таку можливість. Вони домовилися про американську допомогу на безпеку України у розмірі 60 мільйонів доларів.