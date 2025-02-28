У Білому домі почалася зустріч Зеленського та Трампа
- 28 лютого у Вашингтоні розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент США особисто зустрів українського колегу біля Білого дому.
- Зеленський прибув до США, щоб затвердити угоду про корисні копалини, та обговорити з Трампом зусилля з припинення війни Росії проти України.
У Вашингтоні 28 лютого розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент США особисто зустрів українського колегу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет в етері національного маратону.
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Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Білого дому.
Він вийшов із чорного позашляховика, припаркованого біля входу в західне крило будівлі, де працює президент США. Біля Білого дому українського лідера зустрів Дональд Трамп.
Зеленський і Трамп зустрілися у Вашингтоні / Фото AP
Два лідери потиснули один одному руки біля Західного крила та попозували для кількох фотографій перед пресою.
Зеленського зустрів біля Білого дому Дональд Трамп / Відео RSBN
Зрештою президенти зайшли всередину, не сказавши журналістам ні слова. Також обидва лідери не відповіли на вигуки журналістів, які кричали: "Що Україна отримає від цього?", мавши на увазі угоду про корисні копалини.
До слова, Володимир Зеленський прибув у США, щоб затвердити угоду про корисні копалини. Також обидва лідери обговорять зусилля з припинення війни Росії проти нашої країни.