У Білому домі почалася зустріч Зеленського та Трампа

У Вашингтоні 28 лютого розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент США особисто зустрів українського колегу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет в етері національного маратону.

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Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Білого дому.

Він вийшов із чорного позашляховика, припаркованого біля входу в західне крило будівлі, де працює президент США. Біля Білого дому українського лідера зустрів Дональд Трамп.

Зеленський і Трамп зустрілися у Вашингтоні / Фото AP

Два лідери потиснули один одному руки біля Західного крила та попозували для кількох фотографій перед пресою.

Зеленського зустрів біля Білого дому Дональд Трамп / Відео RSBN

Зрештою президенти зайшли всередину, не сказавши журналістам ні слова. Також обидва лідери не відповіли на вигуки журналістів, які кричали: "Що Україна отримає від цього?", мавши на увазі угоду про корисні копалини.

До слова, Володимир Зеленський прибув у США, щоб затвердити угоду про корисні копалини. Також обидва лідери обговорять зусилля з припинення війни Росії проти нашої країни.