У Білому домі відкинули звинувачення Лукашенка щодо "змови" проти нього

У Білому домі відреагували на закиди Олександра Лукашенка щодо причетності США до підготовки його "ліквідації". Вашингтон відкинув звинувачення самопроголошеного президента Білорусі.

Причетність до так званої змови заперечила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі під час брифінгу. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви Мінська та Москви вона зазначила, що звинувачення не має під собою ніяких підстав.

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"Я можу підтвердити, що насправді це (звинувачення – 24 канал) нічим не обґрунтоване", – сказала Джен Псакі.

Офіційний представник американського Держдепартаменту вже заявляв російським журналістам, що у США бачили заяву Лукашенка щодо "замаху" на нього.

Він пояснив, що будь-яке припущення про причетність США були залучені до "спроби вбивства" Лукашенка, є абсолютно хибним.

Щовідомо про заяву Лукашенка про "замах"