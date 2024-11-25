У Білому домі вперше підтвердили використання ATACMS для ударів по території Росії

У Білому домі підтвердили, що Україна використала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії та навколо неї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Білого дому Джона Кірбі.

США про удари ATACMS по Росії

Вони (українці – 24 Канал) можуть використовувати ATACMS, щоб захистити себе в разі негайної потреби, і прямо зараз, зрозуміло, це відбувається в Курську та його околицях,

– заявив Кірбі.

Речник Білого дому додав, що США змінили настанови та дали Україні вказівки, що та може використовувати далекобійні ракети для ураження конкретних типів цілей.