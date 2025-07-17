Білорусь причетна до удару по "Охматдиту" та вбивства хлопчика на Прикарпатті

Білорусь з початку повномасштабного вторгнення є учасницею російської агресії. Вона слугує не лише полігоном для військ окупантів, але й допомагає загарбникам у виготовленні знаряддя для вбивства українців.

Так, у ході ексклюзивного розслідування 24 Каналу з'ясувалося, що низка білоруських компаній обслуговують велику кількість російських військових заводів.

Дивіться також Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну, – джерела

Як Білорусь допомагає Росії вбивати українців?

Серед них – найбільш потужний постачальник – мінське ВАТ "Інтеграл". Завдяки продукції "Інтегралу" росіяни мають змогу виготовляти висотоміри для крилатих ракет Х-101, а також багато інших деталей до цих боєприпасів.

Найвідомішим використанням Х-101 є удар по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок якого двоє загинуло та поранено 16 людей.

Мікросхеми виробництва "Інтегралу" присутні також у високоточній малопомітній крилатій ракеті Х-69, яку росіяни активно застосовують для ударів по об'єктах енергетики. Саме за допомогою цих ракет ворог знищив Трипільську ТЕС.

Деталі від "Інтегралу" присутні і в "Кинджалах". Ними загарбники завдали серйозних ударів по деяких військових та цивільних об'єктах. Саме "Киджалом" противник вбив 8-річного хлопчика на Прикарпатті.

Продукцію мінського заводу російські інженери також встановлюють в авіаційні ракети Х-39 та Х-38. Під час удару по Костянтинівці 9 серпня 2024 року остання влучила у супермаркет та відділення "Нової пошти" у центрі міста. Тоді загинуло 14 осіб, серед яких були діти.

Ба більше, білоруські чіпи використовують також і для виготовлення деталей для самого носія КАБів та авіаційних ракет – багатоцільового винищувача Су-35С.

Відповідальними за вбивства цивільних є й працівники ВАТ "Цветотрон". Їх продукцію окупанти використовують для виготовлення ракет Х-31ПМ та Х-35У.

Білоруське ВАТ "Пеленг" залучене у виготовленні компонентів для танкового прицілу навідника "Сосна-У", що використовується у Т-90М, Т-80БВМ, а також Т-72Б3. Крім того, це підприємство робить комплектуючі до системи управління вогнем "Калина" до основного російського бойового танку Т-90СМ.

ВАТ "Конструкторское бюро "Дисплей", а також ТОВ "Научно-технический центр "ДЭЛС" працюють на задовільнення потреб АТ "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Саме це підприємство виготовляє "Буки", один з яких у 2014 році збив борт малайзійських авіаліній MH-17, а також комплекси С-300 та С-400.

Конденсатори ВАТ "Витебский завод радиодеталей "Монолит" напряму та через посередників закуповує безліч російських підприємств, оскільки ця продукція підходить і для крилатих, і для балістичних ракет, а також для інших засобів озброєння.