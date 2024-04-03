Білоруські добровольці їх радо зустрінуть: чи може Лукашенко атакувати Україну

Олександр Лукашенко заявив, що він готується до війни. Однак у нього присутній сильний страх і в разі видачі команди своїм військам, білоруські добровольці зможуть зупинити просування війська.

Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що білоруські військові не хочуть воювати ні за Владіміра Путіна, ні за Лукашенка. Також він додав, що якщо Лукашенко наважиться піти у наступ, то українські війська не змусять довго на себе чекати.

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Білоруські добровольці

На боці України воюють білоруські добровольці, які неодноразово, за словами ветерана російсько-української війни, казали, що якщо білоруси підуть у наступ на Україну, то вони просять їхні підрозділи направити до них, щоб "порозмовляти".

Там є багато знайомих і білоруси, які воюють на нашій стороні, кажуть, що зможуть переконати велику кількість білоруських військових, які точно не хочуть іти воювати за Путіна чи Лукашенка. Цілком можливо, що ці білоруські підрозділи розвернуть зброю в інший бік,

– зазначив Гетьман.

Страх Лукашенка

Лукашенко боїться, що білоруські війська зможуть розвернутись і заявляє, що треба готуватись до війни, щоб "давати відсіч". Сама ж Білорусь, мовляв, нападати ні на кого не збирається. Він має страх, що білоруські військові з ознаками білоруської армії (шевронами, прапорами) перетнуть кордон з Україною зі спробою наступальних дій.

"Дипломатичні зв'язки з Білоруссю зразу ж будуть розірвані після такого і ми будемо мати повне право атакувати ті території, з яких атакують нас", – прокоментував ветерана російсько-української війни.

Також Лукашенко наляканий, що міжнародна спільнота йому не пробачить атаку на Україну і ніхто йому не потисне руку.

"Лукашенко думає, що як таких претензій до нього немає, бо він, мовляв, не веде бойових дій, а це робить Росія. Я думаю, що Путін його примусить і він буде сидіти поруч на лаві підсудних", – зауважив Гетьман.

"Заборони" атакувати

Якщо все ж Лукашенко наважиться віддати наказ своїм військам атакувати Україну, то, на думку ветерана російсько-української війни, одразу підуть розмови, що по території Білорусі теж не можна стріляти. На заклики не завдавати ударів по Росії Україна відповіла, що ми мусимо захищати свою країну. Так само буде і з північними сусідами.

"Я впевнений, що якщо він наважиться віддати команду своїм військам, то після удару у відповідь від нас по військових об’єктах в Білорусі може розпочатись руйнівний процес всередині країни", – додав Гетьман.

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