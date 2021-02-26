Білорусь хоче укріплювати відносини з Росією через "тиск Заходу"

У Білорусі заявили, що держава мусить зміцнювати зв'язки з Росією ніби то через тиск з боку Заходу. Проте країна не збирається розривати відносини з Європою.

Очільник Міністерства закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що існує об'єктивна необхідність укріплювати зв'язки з Росією.

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У цій ситуації, коли ми бачимо відкритий тиск з боку так званого колективного Заходу, нам нічого іншого не залишається, як ще більше зміцнювати зв'язки з нашим традиційним партнером, братньою державою – Росією,

– заявив він.

Крім тиску на Білорусь, Макей вбачає, що схожа ситуація відбувається і навколо Росії. Тому дві держави мають об'єднатися для втілення спільних планів та розв'язання питань. Їхній спектр доволі широкий – від взаємодії в політичній, торговельно-економічній, гуманітарній сферах та взаємодія у військово-політичній та суто військовій сфері.

Але білоруський чиновник додав, що незважаючи на це, країна розривати відносини з європейськими партнерами не збирається.

Що передувало цій заяві

Білорусь та Росія затвердили план співпраці на 2021 рік. У документі йшлося про взаємну інтеграцію. Зокрема, про спільну охорону кордонів та поглиблення військового співробітництва.

У нещодавно опублікованому звіті естонської розвідки мовилось про те, що Кремль зі свого боку сприймає Білорусь як військовий плацдарм. Також Росія планує провести військові навчання "Захід – 2021" на території свого сусіда.