"Мене туди на смерть відправили": історія полоненого білоруса, що воював за Росію
- Білорус Ігор Соколовський, який воював за Росію, добровільно здався в український полон, щоб врятуватися.
- Солдат розповів про здирництво та знущання у підрозділі, а також кількість загиблих окупантів під Вовчанськом.
В український полон потрапив громадянин Білорусі, що воював за росіян, – Соколовський Ігор Антонович із позивним "Студент". У Вовчанську він буквально ходив по трупах окупантів, а у підрозділі пережив справжнє рабство.
Відео із "зізнаннями" білоруса в понеділок, 30 червня, опублікував проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал. Він добровільно здався українським солдатам, аби врятуватися.
Дивіться також Росіяни обіцяли роботу в тилу: під Торецьком ЗСУ взяли в полон ще одного найманця з Китаю
Що розповів полонений білорус
До армії країни-агресорки Ігор, 1994 року народження, потрапив "добровільно" після погроз депортацією з Росії із забороною в'їзду на 10 років.
Спершу його відправили служити нібито в тил – у батарею ППО 83-го полку, однак згодом закинули у Вовчанськ, де білорус буквально ходив по трупах "побратимів".
Я просто о**гівав. Поки дійшов до цього міста, побачив стільки російських наших солдатів лежить мертвими… Один на одному…
– згадує "Студент".
У своєму підрозділі він пережив справжнє рабство – здирництво за невідправлення у штурм, сидіння в ямі за відмову платити у "спільну касу". Ігор скаржиться на ставлення до іноземців, яким не передбачено ні нагород, ні відпусток.
Так він білорус, він г**дон... Ми його зараз е**ем на**й... Кому він потрібен, його ніхто шукати не буде,
– цитує російських командирів.
"Обнулити" чоловіка вирішили після скарги його матері в прокуратуру на командира Віктора Крупінського з позивним "Круп'є".
Ігоря перевели в піхоту 82-го гвардійського мотострілецького полку та призначили в штурмову групу. За його словами, з іноземцями та пораненими так чинили часто, аби позбутися.
Історія полоненого білоруса, що воював за росіян: дивіться відео
(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)
Нагадаємо, раніше взятий у полон на Покровському напрямку росіянин Денис Ярмак розповів, що воював заради закриття кредитів. Окупантів відправляли в бій без підготовки, лякали неправдивими розповідями про "вбивства дітей і пенсіонерів", а командування брехало про зайняті позиції.