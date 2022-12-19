У Білорусь летить урядовий борт Росії, обладнаний вузлом спецзв'язку
19 грудня 2022, 19:44Читать новость на русском
У Білорусь 19 грудня летів урядовий борт Росії. Ба більше, він обладнаний вузлом спецзв'язку. Кого везуть – наразі незрозуміло.
У мережі з'явилась інформація, що після 18:00 до Національного аеропорту "Мінськ" зайшов Ту-214СУС СЛО "Росія" з реєстраційним номером RA-64524, передає 24 канал.
До речі Путін прилетів до Лукашенка: після переговорів заявили про "схвалені рішення"
Відомо, що це – літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами. Вони дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.
Урядовий російський борт прилетів у Білорусь / Фото з телеграму
Путін прилетів до Лукашенка: що відомо
- Путін вперше за 3 роки 19 грудня прилетів до Мінська, щоб зустрітись з Лукашенком. Спочатку зустріч була у широкому форматі. Тобто у ній брали участь й інші посадовці, а потім Путін та Лукашенко мали йти говорити наодинці.
- Після закінчення переговорів Лукашенко заявив, що певні рішення, які має схвалити народ, а Путін – про "результативні" перемовини.
- В Офісі Президента переконані, що Путін буде схиляти Лукашенка до участі у війні на суходолі. Самі диктатори, звісно, це не озвучують. Розказують, що темами переговорів є економіка та стосунки країн.