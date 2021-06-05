Готують удар у відповідь: Білорусь може ввести санкції проти ЄС

Після затримання Романа Протасевича Брюссель продовжив санкції проти Білорусі. Офіційний Мінськ готує відповідь: комплекс відповідних заходів вже готовий.

Про це повідомив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. У Мінську сподіваються, що західні країни більше не вводитимуть санкції.

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У Мінську сподіваються, що більше санкцій Заходу не буде

Ми все-таки сподіваємося на те, що гарячі голови заспокояться і зважать в тому числі на інтереси свого бізнесу в Білорусі,

– сказав Головченко.

Прем'єр Білорусі запевняє, що начебто Олександр Лукашенко протягом багатьох років переконує, що виступає лише за мир та спокій в регіоні. Проте, коли мовиться про збитки білоруським компаніям, Мінськ готовий на відповідні кроки.

Мінськ начебто готовий до перемовин з Києвом

За словами Головченка, збитки білоруській економіці від санкцій можуть скласти. Це, заявив прем'єр, змушує Білорусь відійти від західних ринків і переключитись на Азію.

Зазначимо, що Головченко згадав і про відносини з Києвом. Мовляв, Білорусь готова до перемовин з Україною, проте м'яч – на стороні Києва. Бо начебто будь-які спроби Білорусі налагодити діалог не знаходили необхідної відповіді.

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Раніше Євросоюз заборонив своїм авіакомпаніям виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. Крім того, білоруським перевізникам заборонили приземлятися в аеропортах країн ЄС. На такі авіасанкції Брюссель пішов через вимушену посадку літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.