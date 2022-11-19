Жданов повідомив, яку зброю Лукашенко передає Путіну
На жаль, не тільки Україна отримує військово-технічну допомогу від своїх союзників. Росія також отримує озброєння від країн-сателітів, які з нею співпрацюють, зокрема від Білорусі.
Так, Білорусь надає країні-агресорці танки, вантажівки "Урал" та бойові машини піхоти. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.
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Скільки техніки Лукашенко передав Путіну
Минулого місяця режим Лукашенка передав Росії 211 одиниць військової техніки,
– повідомив військовий експерт.
За його словами, військову техніку для передачі Кремлю брали з двох баз резервів Білорусі, а саме:
- 969 база резерву танків, яка розташована в селищі міського типу в Любанському районі Мінської області Білорусі;
- 288 база резерву автомобільної техніки, яка розташована в місті Старі дороги, що також в Мінській області.
"З цих двох баз за наказом Лукашенка техніка знімається зі зберігання, приводиться у технічно справний стан та передається збройним силам Росії", – розповів Жданов.
Він також додав, що з Білорусі техніку направляють до Ростовської області Росії поблизу до кордону з Донецькою областю. Там розташоване залізничне сполучення для завезення військової техніки ворога на територію України.
Яку конкретно техніку Білорусь передала Росії
Як військово-технічну допомогу режим Лукашенка поставив країні-агресорці наступні одиниці озброєння:
- танки Т-72А – 98 одиниць;
- бойові машини піхоти БМП-2 – 40 одиниць;
- БМП-2 без веж – 20 одиниць. Можливо Росія буде встановлювати на БМП якісь свої вогневі модулі;
- вантажівки "Урал" – 53 одиниці.
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