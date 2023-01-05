У Білорусь перекинули нову партію військової техніки

До Білорусі 5 січня знову прибула чергова партія російської військової техніки та особового складу. Розповідають про підготовку нових навчань.

Про нове постачання відзвітувало міноборони Білорусі, передає 24 канал. Кажуть, що ця техніка надійде у білоруські частини сил спеціальних операцій.

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Звітують, що надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.

Планують навчання авіаційних підрозділів

У Білорусі планують проведення спільних льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів разом з російською армією. Однак, очевидно, що це брехня, оскільки БТРи "не літають" і в такій кількості для льотних навчань явно непотрібні.

У телеграм-каналі "Беларускі гаюн" повідомили, що ешелон із 34 одиницями техніки вдень прямував у бік Бреста. Припускають, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади.



Перекидання техніки у Білорусь / Фото "Беларускі гаюн"

Нагадаємо, з жовтня Росія перекидає до Білорусі залізницею військову техніку, майно та військових. Це може свідчити про те, що Росія продовжує готувати Білорусь до нових ударів по території України. У листопаді та грудні також тривало переміщення техніки.