"Зеленський був як син": Лукашенко пожалівся на запровадження санкцій проти Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко образився на Україну через санкції. Він заявив, що ставився до Зеленського, як до власної дитини.

Лукашенко заявив, що образився на Зеленського, але при цьому запевнив, що білоруські військові не підуть війною проти ЗСУ. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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Що наговорив Лукашенко

Під час промови Лукашенко заявив, що начебто добре ставиться до України й це нібито ми першими почали якісь провокації. Самопроголошений президент Білорусі, з якої на Україну летять ракети, не може зрозуміти, чому українська влада ввела проти його країни санкції.

Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і "попроси в Росії це"... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції. Чому? Бо вони несамостійні. Їм дали команду через поляків американці,

– заявив Лукашенко.

Критику у свій бік Лукашенко не розуміє. Він же, усього-на-всього, "виконує союзні домовленості з Росією".

Небо закрили нам. Чого ви тепер до мене звертаєтесь і на мене ображаєтесь? Ми виконуємо свої союзницькі домовленості із Росією,

– сказав він.

Він запевнив, що не має бажання відправляти на війну проти України своїх військових, якщо Україна не нападе на Білорусь з війною. Також він запросив українців на лікування і сказав, що нас у білорусі носитимуть на руках, бо ми начебто "рідні".

Будь ласка, приїжджайте – ми будемо вас лікувати, на руках будемо носити. Ви – рідні для нас. Але зі зброєю в руках – начувайтеся,

– заявив Лукашенко.

Ризик наступу з Білорусі

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін вважає, що окупанти можуть напасти з Білорусі тоді, коли угрупування їхніх військ на цьому напрямку посилиться до 50 – 70 тисяч солдатів.

У Генштабі вважають, що наступ з Білорусі може трапитися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що якщо це і відбудеться, то для ворога такі дії закінчаться ганебною поразкою.

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