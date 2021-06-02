Білорусь отримала 500 мільйонів доларів кредиту після зустрічі Путіна та Лукашенка

Росія виділила Білорусі другий транш державного кредиту у розмірі 500 мільйонів доларів. Це відбулося після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Що відомо про гроші для Білорусі

Держави домовилися про кредит 21 грудня 2020 року. Другий транш на рахунок мінфіну Білорусі надійшов 2 червня 2021 року.

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Відповідно до угоди між урядами Білорусі та Росії про надання Білорусі державного фінансового кредиту, на рахунок міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту у сумі, еквівалентній 500 мільйонів доларів,

– заявили у міністерстві.

У вересні минулого року Путін казав, що Росія "надасть Білорусі у цей складний момент державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів". Третину цієї суми Мінськ отримає від Євразійського економічного союзу.

Деталі зустрічі політиків

Розмова самопроголошеного президента та очільника Кремля відбулася у Сочі 28 травня. Вона тривала близько 5 годин. До речі, Лукашенко на зустріч з Путіним взяв свого сина Миколу.

Політики зустрілися на тлі міжнародного скандалу – посадки у Мінську пасажирського літака Ryanair, який летів з Афін та Вільнюса, та затримання засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини-росіянки Софії Сапеги.

Під час розмови Путін та Лукашенко також обговорили економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх відносин".

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