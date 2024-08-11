Лукашенко не хоче нікого рятувати: до чого готуються в Білорусі
Білорусь стягує війська, системи залпового вогню "Полонез" та комплекси "Іскандер" до кордону з Україною. Це сталося після того, як в країні буцім знайшли українські дрони.
Мінськ прагне змусити нервувати військово-політичне керівництво України, аби спонукати забрати військові підрозділи з Курщини. Детальніше 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
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Більше про задум Лукашенка
Колишній співробітник СБУ розповів, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко не хоче нікого рятувати. Він втомився і займається своїми аграрними питаннями, що можна побачити у його соцмережах.
Уламки "українських безпілотників", які нібито знайшли на території Білорусі, найімовірніше, привезли з Росії та розкидали по деревах. Для того, аби змусити Лукашенка віддати наказ підтягнути свої війська та техніку ближче до українського кордону: з нашого боку до Київщини та Чернігівщини, з їхнього – Гомельський та Мозирський напрямки.
У такий спосіб хочуть змусити нервувати Генштаб, Офіс Президента, і щоб Головком віддав наказ на кшталт "трохи попустували в Курську, забираємо війська й знову підтягуємо до білоруського кордону, як було у липні 2024 року". Історія з білоруською технікою – це великий блеф. Логіка така: хто перший кліпне очима, той програв,
– констатував Іван Ступак.