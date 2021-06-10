Білорусь перетворюється в європейську Північну Корею, – Тихановська до Сенату США

Світлана Тихановська закликала США ввести санкції проти оточення Олександра Лукашенка, а також "Білоруськалію" та Мозирського НЗП. Політикиня запропонувала обговорити кризу в Білорусі на самітах "Великої сімки" та НАТО.

Число політв'язнів у Білорусі перевищило 470. Про це лідерка білоруської опозиції заявила, виступаючи в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин в онлайн-форматі.

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Виступ Тихановської

Політикиня наголосила, що ця кількість лише зростає, оскільки білоруси протестують кожного дня. Вона зазначила, що Мінськ намагається приховати правду, тиснувши на ЗМІ. Минулого місяця органи внутрішніх справ закрили TUT.BY.

Без підтримки міжнародного співтовариства, Білорусь перетвориться на "Північну Корею Європи",

– сказала опозиціонерка.

Тихановська додала, що інцидент з вимушеною посадкою літака у Білорусі шокує світ. Однак наголосила, що такому беззаконню білоруси піддаються протягом останніх 26 років.

Чи зустрінеться Байден з Тихановською

У Білому домі не підтвердили чутки, що президент США Джо Байден зустрінеться з представниками білоруської опозиції під час поїздки до Європи.

Чи введуть нові санкції

Зазначили, що Європарламент закличе ввести санкції проти Білорусі у сфері нафти, калійної, сталеварної і деревообробної промисловості.

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