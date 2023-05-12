У Білорусі продовжують перевіряти боєготовність: Лукашенко наказав посилити держкордон танками

У Білорусі заявили про посилення державного кордону танками. Раніше там в терміновому порядку встановили сирени на кордоні з Україною.

Білоруська техніка рухається у бік України та Росії – північний сусід посилює лінію кордону танками. Про це повідомило міноборони Білорусі, передає 24 Канал.

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Посилення кордону Білорусі

Посилити держкордон білоруси вирішили 12 травня, пояснивши це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". Раніше окремі з'єднання та частини білоруських військ вже привели у вищий ступінь бойової готовності, а на території країни все ще перебувають підрозділи територіальних військ збройних сил Росії.

На танковій директрисі екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б. Військовослужбовці підрозділу забезпечення виконали стрільби з автомата АКС-74,

– відзвітувалися в білоруському міноборони.

Вочевидь, Лукашенко вже передбачає програш Росії – нещодавно стало відомо про закупівлі Білоруссю послуг з модернізації автоматизованої системи цивільного оповіщення населення. Запустити оновлену систему у Білорусі планують з грудня 2023 року.

Сирени планують встановити у 52 населених пунктах Гомельської області, що межує з кордоном України. Що цікаво, найбільшу кількість сирен Білорусь встановлює у

Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському і Єльському районах – саме тих, що стали плацдармом для нападу росіян на Україну.

Втім, наприкінці березня Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що загроза нападу з боку Білорусі значно перебільшена, і наразі немає такої небезпеки. Голова розвідки нагадав, що Росії територія Білорусі потрібна для політичного тиску та підготовки своїх мобілізованих військ.

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