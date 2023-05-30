Навіть ОМОН сидітиме в очікуванні: що станеться з Білоруссю після смерті Лукашенка

Останніми тижнями шириться багато чуток про можливі серйозні проблеми зі здоров’ям у білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Його смерть може стати каталізатором для змін у країні.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що після смерті Лукашенка білоруси матимуть два варіанти: або до влади прийде вже достатньо чисельна білоруська опозиція, або Росія.

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Білоруська опозиція не зможе керувати країною віддалено

За словами Шейтельмана, якщо білорусам пощастить і Лукашенко помре, то з півдня на Мінськ мають висунутись підрозділи Полк Калиновського, а з півночі – легітимний уряд на чолі зі Світланою Тихановською.

"Спокійно, без зброї, адже всі білоруси сидітимуть вдома, включно з військовими, ОМОНівцями й поліцейськими та чекатимуть, як все це закінчиться. Лукашенко організував таку систему влади, що ніхто й не поворухнеться без нього. Усі чекатимуть, коли з’явиться хтось кмітливіший і візьме владу у свої руки", – зазначив політтехнолог.

Михайло Шейтельман про Білорусь без Лукашенка: дивитись відео

Якщо білоруська опозиція не буде робити політичні заяви, не чекатиме склавши руки, а одразу поїде в Мінськ і голосить новим президентом Тихановську, то її владу обов’язково визнає Захід. Шейтельман впевнений, що Польща заявить, що у випадки спроби скинути уряд Тихановської, вона введе війська.

Якщо білоруська опозиція буде "керувати" з Вільнюса, то з ними ніхто не буде рахуватись. Водночас полк Калиновського може забезпечити безпеку для опозиціонерів та звільнити політичних в’язнів режиму Лукашенка.

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