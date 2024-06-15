"Пілоти-самогубці": військовий оглядач розібрав білоруське ІПСО з "бомбами" на літаках Су-25

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко продовжує підтримувати позицію Владіміра Путіна та погрожувати ядерною зброєю Заходу. Білоруська пропаганда транслює сюжети про літаки Су-25, на яких військові розміщують начебто ядерні бомби. На світлинах вони або закриті чохлами, або розмиті.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що єдина бомба із ядерною бойовою частиною, яка може бути розміщена на Су-25 – РН-40. Він наголосив, що про неї вже давно відомо все, тому дуже дивно, що білоруси намагаються приховати, що там насправді.

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Що приховує білоруська пропаганда

Коваленко зазначив, що про ядерні бомби РН-40, які може переносити Су-25, світові відомо абсолютно все вже більш ніж 40 років.

Білоруси чомусь все це блюрять. Мені здається, що вони намагалися видати за реальну ядерну зброю щось інше. Саме на це вказує розташування оперення літака. Якщо мовиться про РН-40, то воно має бути розміщено по діагоналі, однак на білоруських світлинах воно по вертикалі,

– зауважив він.

Можна зробити висновок, що у Білорусі намагаються маніпулювати тим, що у них начебто є реальні ядерні бомби. Військово-політичний оглядач припустив, що насправді це може бути стандартна фугасна авіаційна бомба вільного падіння на 500 кілограмів.

Пілоти Су-25 приречені

Олександр Коваленко зазначив, що коли проводили дослідження щодо можливості застосування не стратегічної авіації для скидання ядерної зброї, зробили висновок, що дозвукова авіація не є ефективною. Літак після бомбардування не міг би повернутись у безпечну зону.

Літаки Су-25 є дозвуковими – їхня швидкість близько 900 кілометрів на годину. Екіпаж у будь-якому випадку залишався б у зоні ураження ядерного вибуху, тобто там були б пілоти-самогубці,

– наголосив він.

Непридатні літаки

За словами Коваленка, "лукашенківське телебачення" демонструє Су-25, які не мають дуже важливого елементу, а саме протиатомного кольору.

Усі літаки, які в перспективі повинні використовувати ядерну зброю мають дуже цікаве забарвлення – відтінок білого кольору, який повинен відштовхувати від себе основне випромінювання від ядерного вибуху. Білоруські ж літаки Су-25 зелені,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

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