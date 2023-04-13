Посилена бойова готовність військ Білорусі та контррозвідка окупантів: головне з Генштабу

Росіяни продовжують наступ та намагаються посунути лінію фронту. Також окремі військові частини в Білорусі перевели в посилений режим бойової готовності.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ризик ракетних обстрілів залишається по всій Україні.

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ЗСУ відбили 45 атак ворога

Впродовж минулої доби росіяни завдали по Україні 2 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На жаль, є загиблі й поранені серед цивільних громадян. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Впродовж доби наші захисники відбили більш ніж 45 атак противника.

У Білорусі підвищилась активність

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан – 10". Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.

Підрозділи територіальних військ збройних сил Росії продовжують перебувати на території Білорусі. У Генштабі повідомили, що зараз триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, а окремі з'єднання та частини привели у вищі ступені бойової готовності. Також там проводять доукомплектування підрозділів шляхом призову військовослужбовців запасу.

Окрім цього, росіяни й надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей й продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості.

На окупованих територіях посилили контррозвідку

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та навколо збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На цих блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.