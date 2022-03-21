Білорусь повідомила про нібито відведення десанту від українського кордону
Джерело:міноборони Білорусі
У міноборони Білорусі заявили, що 21 березня начебто відвели десант від українського кордону. Військові повернулися у "пункт постійної дислокації".
У Білорусі проінформували, що їхні десантники начебто успішно виконали завдання з укріплення ділянок державної межі країни.
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Білорусь каже про відведення від кордону десантників
Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації,
– зазначили в міноборони Білорусі.
Білоруські десантники нібито відійшли від кордону України / Фото Олег Некало
У відомстві додали, що військових вже "зустріли вдома" їхні рідні. А командування подякувало за нібито укріплення кордонів, яке дає "місцевим жителям можливість спокійно жити та працювати на рідній землі".
У міноборони також оприлюднили фото начебто повернення воїнів на постійні місця дислокації. Крім того, у мережі опублікували й відео, як Брестом рухається техніка, ймовірно, та, що поверталася з-під українського кордону.
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Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюють як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові давати відсіч.