Білорусь повідомила про загрозу, – Ryanair щодо затримання літака у Мінську

Білорусь повідомила екіпаж літака Ryanair про потенційну загрозу на борту. Після цього рейс вимушено посадили у Мінську.

Так, екіпаж отримав вказівку перенаправити літак в найближчий аеропорт Мінська. Про це заявили у Ryanair. Рішення прийняв командир рейсу.

До речі Літак, з якого у Мінську зняли засновника NEXTA Протасевича, готується до вильоту

До речі, білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що білоруська влада погрожувала збити літак.

Вибухівки не знайшли

Хоч раніше повідомляли нібито про замінування, на борту літака небезпеки не знайшли.

Нічого небезпечного на борту літака виявлено не було, і влада дозволила йому вилетіти разом з пасажирами приблизно через 5 годин,

– мовиться у повідомленні авіакомпанії.

Зазначили, що літак мав би покинути Мінськ після 19:00 за московським часом. У телеграм-каналах пишуть, що рейс вже вилітає.

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