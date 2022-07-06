У боях за Лисичанськ героїчно загинув командир білоруського батальйону з позивним "Брест"

Стримуючи російських окупантів біля Лисичанська загинув "Брест" – командир білоруського батальйону "Волат". Воїн з перших днів повномасштабної війни долучилися до ЗСУ.

Батальйон "Волат" входить до полку імені Костуся Калиновського, який допомагає українським військовим протистояти російським окупантам.

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Як загинув "Брест" та що про нього відомо

26 червня бійці батальйону "Волат" стримували танковий прорив росіян біля Лисичанська. Невелика група воїнів вступила в нерівний бій з переважаючими силами противника. Вже через кілька годин зіткнення відважні захисники з Білорусі відбили росіян та атакували їхню техніку. Під час бою лише один воїн батальйону зазнав легкого поранення.

Проте після того путінські солдати пішли на захисників з танками й змусили їх відступити. Батальйон навіть тоді не здався і спрямував українську артилерію проти живої сили та техніки ворога. В один момент зв'язок з батальйоном перервався.

Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ танкової колони, тим самим давши можливість безпечно відвести основні сили в цьому напрямку,

– наголосили у полку.

Під час бою героїчно загинув командир батальйону "Волат" з позивним "Брест". У полку Калиновського зазначили, що "Брест" був мужнім, рішучим та готовим на все заради кожного свого бійця. Він мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Допомагаючи Україні, він вірив у майбутнє вільної Білорусі. Тому ця втрата дуже важка для полку.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна "Бреста" з приводу втрати.

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