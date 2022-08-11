Нещодавно білорусь представила модернізований основний бойовий танк Т-72Б

білорусь, яка створює напругу на Півночі України, представила модернізований основний бойовий танк Т-72Б. Ймовірно, білорусь відмовилася від співпраці з росією.

білорусь розробила альтернативне рішення попри контракт з росіянами

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Повідомляється, що білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б.

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Британська розвідка наголошує, що білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

У Міноборони Британії також звернули увагу на проблеми в оборонній промисловості росії. Зокрема, у розвідці сумніваються, що росія виконає деякі експортні замовлення на бронетехніку.

Проблеми росії в Британії пов'язують з винятковим попитом на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу санкцій Заходу.

Загроза наступу з білорусі: що відомо

Самопроголошена білоруська влада надала росії територію білорусі для вторгнення в Україну та ракетних обстрілів українських міст. Також білорусь створює напругу на Півночі України.

У Генштабі ЗСУ інформували, що ймовірність наступу з білорусі наразі низька. Українські військові не спостерігають ознак створення наступальних угруповань ворога.

Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області українські військові звели серйозні загородження. Також на Рівненщині та Волині розробили плани щодо евакуації населення.

У Генштабі ЗСУ 8 серпня повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках окупанти нарощують систему ППО. Окрім того, в білорусі тривають військові навчання.

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