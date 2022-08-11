Нещодавно білорусь представила модернізований основний бойовий танк Т-72Б

11 серпня 2022 , 11:06
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Джерело:

Міністерство оборони Великої Британії

білорусь, яка створює напругу на Півночі України, представила модернізований основний бойовий танк Т-72Б. Ймовірно, білорусь відмовилася від співпраці з росією.

білорусь розробила альтернативне рішення попри контракт з росіянами

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Повідомляється, що білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б.

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Британська розвідка наголошує, що білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

У Міноборони Британії також звернули увагу на проблеми в оборонній промисловості росії. Зокрема, у розвідці сумніваються, що росія виконає деякі експортні замовлення на бронетехніку.

Проблеми росії в Британії пов'язують з винятковим попитом на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу санкцій Заходу.

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Автор: Михайло Гема