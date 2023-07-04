Лукашенко публічно зізнався: хто організовує вивезення дітей з України та скільки вже викрали

Російські окупанти продовжують викрадати українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Участь у здійсненні воєнних злочинів також бере самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко й ще кілька громадян Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. Він підтвердив, що білоруський паралімпієць Алєксей Талай організовує незаконне вивезення дітей з окупованого Сходу України у Білорусь.

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Білоруський паралімпієць організовує депортацію дітей з України

Як зазначив керівник Народного антикризового управління, Лукашенко особисто підтвердив причетність Талая до депортації неповнолітніх. Навіть з'явилися кадри, де паралімпієць присутній на заходах, а Лукашенко до нього підходить й нібито каже: "Тримайся".

Це не тільки правда. Це абсолютна правда, адже сам Талай підтверджував факт своєї участі в організації вивезення й незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі,

– сказав Латушко.

Талай створив свій так званий благодійний фонд "Повєрь в сєбя". Білоруський паралімпієць неодноразово бував на окупованих територіях в Україні. Крім того, він організовує незаконне вивезення дітей та розміщення їх надалі в п'яти таборах у Білорусі.

Білоруський паралімпієць Талай організовує депортацію дітей з України / Інстаграм Алєксєя Талая

Чотири з них розміщені у Мінській області й один у Гомельській,

– розповів керівник Народного антикризового управління.

Дітей продовжують вивозити з 15 окупованих міст України. Наразі встановлено, що депортовано мінімум 2100 дітей. Також з'ясували імена українських дітей-сиріт, яких теж вивозили на білоруську територію.

"Додатковий фактор – це перевиховання українських дітей, фактично ідеологічна обробка в інтересах руського міра, позбавлення сприйняття, що вони українці. Вони повинні сприймати свою Батьківщину як "спільний російський простір", – додав Латушко.

Латушко розповів, як Лукашенко зі спільниками депортує українських дітей до Білорусі: дивіться відео

Систематично скоюють воєнні злочини

Нещодавно Народне антикризове управління представило звернення в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі й Офіс прокурора за фактами скоєння воєнних злочинів Алєксандром Лукашенком, Алєксєєм Талаєм, Ольгай Волковой, Іваном Головатим, Дмітрієм Мезенцевим.

Ольга Волкова – директорка російського фонду "Дельфіни", який незаконно працює на Донбасі.Іван Головатий – генеральний директор підприємства "Біларуськалій", яке виділяє ресурси для того, щоб дітей привозили до БілорусіДмітрій Мезенцев – держсектетар так званої "союзної держави".

Доказова база, яку зібрали представники Народного антикризове управління, чітко свідчить, що Лукашенко спільно з цими особами систематично скоює воєнні злочини щодо незаконного переміщення українських дітей.

Хто спонсорує викрадення неповнолітніх

Існує два джерела фінансування депортації дітей з України до Білорусі:

так звана "союзна держава";

компанія "Білоруськалій".

Диктатор заявив, що буцімто він домовився з Владіміром Путіним фінансувати викрадення неповнолітніх з коштів "союзної держави".

"Лукашенко сам публічно зізнався. Так само й Талай", – наголосив керівник Народного антикризового управління.

Росія викрадає українських дітей