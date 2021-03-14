"Довго готувалися": у Білорусь прилетіли російські десантники

14 березня 2021 , 14:32
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У неділю, 14 березня, до Білорусі прибули російські десантники. Вони проведуть спільні з білоруськими військовими тактичні навчання на Осиповичському полігоні.

Джерело:

Телеграм Міністерства оборони Білорусі

Загалом до Білорусі приїхали 100 десантників. Спільні навчання триватимуть з 14 до 27 березня.

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Начальник повітряно-десантної служби російський полковник Роман Самохін наголосив, що процес підготовки до тактичних навчань зайняв багато часу.

Росія хоче продемонструвати власні розробки та поділитися досвідом з білоруськими колегами.

Ми дуже раді опинитися на гостинній білоруській землі, як завжди нас зустріли дуже радо,
– наголосив Самохін.

Етапи навчань

  • Парашутно-десантний батальйон відпрацьовуватиме ведення спеціальних дій;
  • подолання водних перешкод;
  • стрільба удень та вночі.

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