"Довго готувалися": у Білорусь прилетіли російські десантники

У неділю, 14 березня, до Білорусі прибули російські десантники. Вони проведуть спільні з білоруськими військовими тактичні навчання на Осиповичському полігоні.
Загалом до Білорусі приїхали 100 десантників. Спільні навчання триватимуть з 14 до 27 березня.
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Начальник повітряно-десантної служби російський полковник Роман Самохін наголосив, що процес підготовки до тактичних навчань зайняв багато часу.
Росія хоче продемонструвати власні розробки та поділитися досвідом з білоруськими колегами.
Ми дуже раді опинитися на гостинній білоруській землі, як завжди нас зустріли дуже радо,
– наголосив Самохін.
Етапи навчань
- Парашутно-десантний батальйон відпрацьовуватиме ведення спеціальних дій;
- подолання водних перешкод;
- стрільба удень та вночі.
Що відбувається у Білорусі
- 10 березня силовики Білорусі повідомили, що опозиція нібито запланувала нові акції протесту на 25 – 27 березня.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила: "режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде".