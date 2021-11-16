Білорусь і Росія можуть влаштувати провокації на кордоні України, – Генштаб

На кордоні України можливі провокації з боку Росії та Білорусі. До таких дій країни-сусіди можуть вдатися під час спільних навчань.

Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, Москва хоче перетворити Білорусь на свою військову базу начебто вже створеної в окупованому Криму.

Важливо Мігранти під час штурму проломили череп польському поліцейському

Ба більше, Кремль рішуче налаштований це зробити. Наєв, припустив, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі та України відбуватиметься за вказівкою з Москви.

Це може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час подальших спільних навчань,

– заявив Наєв.

Керівництво Білорусі готове йти на поступки Москві, якщо мовиться про важливі для Росії питання в обмін на утримання влади Лукашенком, а також економічні преференції. Доказом цього, на думку Наєва, є останні події за участі мігрантів.

Україна укріплює кордон з Білорусі

Україна укріплює кордон з Білоруссю, зважаючи на міграційну кризу.

Важливо, що дії координують з Польщею та Литвою. Усі три країни намагаються захиститися від мігрантів з Білорусі.

У МЗС України назвали кризу "штучно створеною".