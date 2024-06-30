У Білорусі заявили про "складну ситуацію" на кордоні з Україною: на що розраховує Лукашенко

У Білорусі заявили нібито Україна стягує війська та озброєння до кордонів. Та це стара історія, Алєксандру Лукашенку треба показувати, що він щось робить щодо завдань, які йому ставить диктатор Владімір Путін.

Мовляв, посилює якийсь тиск, щоб не вступати у війну білоруськими військами. Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Що означають заяви Білорусі

Водночас інші можливості Лукашенко готовий надавати Росії та окупаційному війську.

Лукашенко відкупляється, тому в інформаційній війні такі заяви не мають жодного значення. Розвідка відстежує усе, у нас на Півночі є система оборони,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Насамперед треба звертати увагу на реальний військовий потенціал Білорусі, а він – невеликий.

На що розраховує Лукашенко

Для Лукашенка така інформаційна кампанія потрібна, щоб "прислужитися" Путіну. У такий спосіб самопроголошений очільник Білорусі намагається уникнути того, щоб Путін дотиснув і змусив його ввести війська в Україну.

Романенко зауважив, що суттєвих змін у цій ситуації немає, та нагадав, що у 2022 році вже говорили про "наступ" з Білорусі.

У РНБО відреагували на заяви Білорусі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що це інформаційна операція Росії, яка розкручується за допомогою підлеглих Лукашенка. У такий спосіб росіяни хочуть відтягнути більше українських сил на кордон.

"Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян збоку Білорусі як ДРГ є, але для вторгнення сил там немає", – пояснив Коваленко.