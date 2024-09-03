Лукашенку не вигідно втягуватися у війну з Україною: навіщо може перекидати техніку до кордону

Білорусь стягує нові війська й техніку до кордону з Україною. Російський диктатор Владімір Путін намагається використати Алєксандра Лукашенка, аби той хоч трішки відволік українські сили від основних напрямків.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Навіть якщо рота українських військових опиниться не на російському фронті, а в місці, куди не планувалася передислокація, це вже буде бонусом для Путіна.

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Чи може Білорусь вдертися в Україну

Росія насамперед зацікавлена у відволіканні українських ресурсів, і не лише шляхом перекидання військ. Мовиться також про додаткове мінування та будівництво укріплень. Оскільки Україна могла побудувати їх в більш пріоритетному місці, але довелося на кордоні з Білоруссю через провокації Лукашенка.

Однак потрібно зважати не тільки на техніку, а й на те, кого та яку кількість перекинули білоруси. Якщо передислокували 1100 солдатів на глибину 50 кілометрів, цьому дійсно можна надати серйозний піар-резонанс, але ці сили не становлять загрози й не зможуть напасти на Україну.

Кілька сотень бійців білоруської армії з кількома танками артилерійської батареї – це не ті можливості, з якими починають війну. До того ж починати війну з Україною Лукашенку точно не вигідно. Я навіть не впевнений, що Путіну вигідно, щоб Білорусь зазнала серйозних ударів,

– наголосив Давид Шарп.

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Не буде жодної користі, якщо російська армія у великій кількості буде присутньою на білоруській території. Водночас об'єкти, по яких Україна може завдати ударів, важливі і Росії, і Білорусі. Передусім мовиться про Мозирський нафтопереробний завод.