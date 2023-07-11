Трясе від злості, – білорус "розніс" росіянок у Таїланді
Мережею шириться відео, як у Таїланді білорус потужно поставив на місце росіянок. Конфлікт стався на парковці.
За словами білоруса, коли він дивиться на росіянок – його "трясе" від злості. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
Дивіться також "Українці гасять вас, як собак": чеченка "рознесла" роcіян у Фінляндії – вірусне відео 18+
Білорус розніс росіянок у Таїланді
Національність "русский", бл**ь, вона оскому набила всьому світу. Ось "русский", бл**ь, це пи**ець. Я не "русский"! Тому, не кажіть мені слово "русский",
– висловився чоловік.
На це росіянки заявили, що таких, як вони, у Таїланді нібито "багато" і всі вони буцімто "живуть гідно".
"Я думаю, що "русская" дівчинка повинна піти в окопи "СВО" і допомагати, бл**ь, пораненим бійцям. А не, с**а, відсиджуватися в Таїланді... А ми не "русские", бл**ь, я ще раз кажу, ми – білоруси! Тому, ми х*й клали на вас, росіян, ви т*арюки кін*ені там всі. Всі росіяни кін*ені, разом з Путіним вашим. Вас, с**а, душити треба та труїти", – додав розлючений білорус.
До того ж він заявив, що коли дивиться на росіянок – його "трясе" від злості, бо їхня країна-агресорка розв'язала війну, а народ мовчить.
Ніхто є**ло не розкриє, всі, бл**ь, на літаки та сюди!
– сказав чоловік.
Конфлікт білоруса та росіянок у Таїланді: дивіться відео
Обережно! Відео 18+
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що раніше чеченка поставила на місце пару росіян у Фінляндії. Вона заявила, що не може терпіти громадян держави-агресора. До того ж наголосила, що українці потужно знищують окупантів.
- До речі, пропагандистка Маргарита Симоньян випустила чергове абсурдне відео. У ньому вона вихваляє "всеблагого" Путіна та плутається у своїй брехні. Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр не змогла пройти повз настільки сміховинні небилиці Симоньян і записала на них іронічну відповідь.