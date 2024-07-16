Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму. Наша країна наголосила, що це є демонстрацією визнання "легітимності" російської окупації українського півострова.

Міста та регіони Білорусі підписали щонайменше 7 договорів з окупаційною владою Криму. Про це 16 липня у фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

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Україна попередила Білорусь про наслідки через угоди з окупаційною "владою" Криму

Сибіга підкреслив, що Кремль свідомо спонукає інші країни співпрацювати з окупованими українськими територіями та зацікавлений у підписанні документів, які фіксують опосередковане визнання "легітимності" окупації.

Відповідна політика є неприйнятною та вона матиме належну реакцію української сторони,

– зазначив він.

За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про 7 договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними "органами влади" в Криму.

Він розповів, що у червні місто Вітебськ та Вітебська область уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму – Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" Криму та Сакським районом півострова.

Також був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ – ТОТ Крим.

За словами Сибіги, немає сумніву, що такі дії не могли відбутися без дозволу вищого керівництва держави, тобто усі ці "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь.

Усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави. Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними та будуть притягнені до правової відповідальності,

– наголосив Сибіга.

Представник МЗС України наголосив, що Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії.

Він зазначив, що посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів", стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень партнерами України.

Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для суб’єктів, які нехтують міжнародним правом,

– підкреслив представник МЗС.