Бояться наступу ЗСУ: Білорусь будує фортифікаційні споруди недалеко від кордону з Україною

У білоруській владі вочевидь дуже нервують через успішні наступальні дії української армії на фронті. Тому посіпаки Лукашенка вирішили вчергове зайнятися укріпленням свого кордону, щоб бути готовими до "провокацій з боку ворогів".

Так, за 20 кілометрів від кордону з Україною з'явилася так звана лінія "зубів дракона". Крім цього, у цьому регіоні також споруджують й інші фортифікаційні споруди.

Дивіться також Сильна вірусна інфекція: білоруський опозиціонер детально описав стан здоров'я Лукашенка

У Білорусі споруджують "зуби дракона" біля України

У "Беларускому Гаюні" наголосили, що на виїзді з селища Калініне у Гомельському районі помітили будівельну техніку, яка, ймовірно, і обладнала фортифікаційні споруди. Ці об'єкти представники моніторингової організації показали на карті.

Білорусь будує фортифікаційні спорудження на кордоні з Україною / Фото "Беларуского Гаюна"

Ба більше, трохи далі за селищем, біля траси М8 у напрямку кордону з нашою країною вже встановили лінію протитанкових укріплень "зуби дракона". Відстань від цього місця до кордону з Україною становить близько 20 кілометрів.

За 20 кілометрів від України Білорусь спорудила "зуби дракона" / Фото "Беларуского Гаюна"

У моніторинговій організації також пригадали, що на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ Лукашенко назвав український наступ "дезінформацією" та заявив, що "ніякого контрнаступу немає і бути не може". Попри це самопроголошений президент Білорусі не надто вірить у свої слова, тому й вирішив перестрахуватися.

Лукашенко весь час готується до якихось "атак з боку ворогів"

Лукашенко заявив, що після подій в Брянській області, Білорусь змушенні реагувати. Мовляв, з того часу війська ППО перебувають у підвищеній готовності.

Командувач військами ППО в Білорусі Олександр Лук'янович заявив, що на чергування заступають від 750 до тисячі бійців. Це нібито робиться, аби зберегти та забезпечити мирне небо над країною.

Однак білоруські активісти наголошують, війська ППО несли посилене бойове чергування і до збиття літаків та гелікоптерів у Брянській області. Війська ППО посилено несли бойове чергування щонайменше ще у березні 2023 року.

"Зуби дракона" – це квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону. Висота одного "зуба" – від 90 до 120 сантиметрів. Подібні укріплення вперше використовували під час Другої світової війни, щоб перешкоджати руху танків та піхоти. Головне їхнє завдання – уповільнити та направити бронетехніку до зон ураження. Наразі "зуби дракона" використовують для спорудження так званої "засічної межі" на окупованих територіях України та у прикордонних областях Росії та Білорусі.