Ставив GPS-трекери на енергооб'єкти: на Рівненщині затримали вагнерівця
На Рівненщині СБУ затримала "вагнерівця", який готував диверсію на об'єктах енергетичної інфраструктури. Білорус хотів встановити GPS-трекери на об'єктах, щоб росіяни чітко знали, куди завдати ударів.
В СБУ повідомили, що дізналася про такі плани агресора ще під час перебування бойовика на території Білорусі. І унаслідок стеження за вагнерівцем українські спецслужби затримали його "на гарячому".
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Білорусу саме намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, які живлять Київську агломерацію.
За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед",
– ідеться у повідомленні СБУ.
СБУ затримала вагнерівця-білоруса, який готував диверсії / Фото СБУ
Білорус давно воює проти України
Також зазначають, що затриманий білорус брав участь у бойових діях проти України на Донбасі з 2014-го до 2017 року. На початку повномасштабної війни він вступив до лав терористичної групи Вагнера, білорус брав участь у штурмах Бахмута.
Після цього повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого "куратора" щодо диверсій в Україні.
Важливо! СБУ оголосила йому підозру за двома статтями:
- участь у терористичній організації;
- та диверсії.
Йому загрожує мінімум 15 років тюрми, або ж довічне ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід – чоловік перебуватиме від вартою.
Як вагнерівець потрапив в Україну
У прокуратурі Рівненщини повідомили деталі слідства: 11 січня цього року 34-річний громадянин Білорусі незаконно перетнув кордон України.
"У ході спецоперації співробітники СБУ завадили іноземцеві завершити підготовку диверсії. Чоловіка затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора", – повідомляє прокуратура.
Додають, що зловмисник використовував підроблений український паспорт.
Зловмисник мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора / Фото СБУ
СБУ затримує диверсантів
- Так, у Запоріжжі викрили колишнього міліціонера, який вишукував інформацію для російської ФСБ. Він шпигував за оборонними заводами.
- А на Донеччині затримали жінку, яка за завданням російських спецслужб розвідувала дислокацію та переміщення українських Сил оборони в області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 кілометрів.