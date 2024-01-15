Ставив GPS-трекери на енергооб'єкти: на Рівненщині затримали вагнерівця

На Рівненщині СБУ затримала "вагнерівця", який готував диверсію на об'єктах енергетичної інфраструктури. Білорус хотів встановити GPS-трекери на об'єктах, щоб росіяни чітко знали, куди завдати ударів.

В СБУ повідомили, що дізналася про такі плани агресора ще під час перебування бойовика на території Білорусі. І унаслідок стеження за вагнерівцем українські спецслужби затримали його "на гарячому".

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Білорусу саме намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, які живлять Київську агломерацію.

За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед",

– ідеться у повідомленні СБУ.



СБУ затримала вагнерівця-білоруса, який готував диверсії / Фото СБУ

Білорус давно воює проти України

Також зазначають, що затриманий білорус брав участь у бойових діях проти України на Донбасі з 2014-го до 2017 року. На початку повномасштабної війни він вступив до лав терористичної групи Вагнера, білорус брав участь у штурмах Бахмута.

Після цього повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого "куратора" щодо диверсій в Україні.

Важливо! СБУ оголосила йому підозру за двома статтями:

участь у терористичній організації;

та диверсії.

Йому загрожує мінімум 15 років тюрми, або ж довічне ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід – чоловік перебуватиме від вартою.

Як вагнерівець потрапив в Україну

У прокуратурі Рівненщини повідомили деталі слідства: 11 січня цього року 34-річний громадянин Білорусі незаконно перетнув кордон України.

"У ході спецоперації співробітники СБУ завадили іноземцеві завершити підготовку диверсії. Чоловіка затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора", – повідомляє прокуратура.

Додають, що зловмисник використовував підроблений український паспорт.



Зловмисник мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора / Фото СБУ

СБУ затримує диверсантів