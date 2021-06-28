У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"
Джерело:МЗС Білорусі
Білорусь оголосила про вихід з з програми Європейського Союзу "Східне партнерство". Влада ухвалила таке рішення у відповідь на санкції з боку Заходу.
Країна також починає процедуру призупинення Угоди про реадмісію ЄС. Мовиться про повернення громадян, які нелегально потрапили з Білорусі в країни-члени Євросоюзу.
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Білорусь відреагувала на санкції Євросоюзу
28 червня МЗС Білорусі викликало главу представництва ЄС Дірка Шубеля. Йому надали інформацію про заходи, які вжила країна у відповідь на європейські санкції.
Дипломату повідомили про вихід країни з програми "Східне партнерство" та призупинення Угоди про реадмісію. У відомстві зауважили, що це матиме негативні наслідки для взаємодії з ЄС у галузі боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.Зверніть увагу! Білорусь була учасницею програми "Східне партнерство" з 2009 року. Також членами є Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія й Молдова.
Дипломату вже запропонували виїхати з Мінська до Брюсселя для консультацій. "Щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску й санкцій", – мовиться в повідомленні.
Крім цього, Білорусь заборонила в'їзд представникам євроструктур й особам з країн ЄС, які сприяли введенню обмежень. Країна наразі продовжує розробляти інші заходи реагування, зокрема, й економічні.
Євросоюз ввів нові санкції проти режиму Лукашенка: головне
- Європейський Союз 24 червня 2021 року запровадив нові секторальні санкції проти Білорусі. Обмеження стосуються калійної та нафтової галузей економіки, а також банківської сфери.
- ЄС заборонив і продавати країні товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях, та технології й програмне забезпечення для відстежування чи перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.
- Відзначимо, що за кілька днів до цього, 21 червня, санкції проти Білорусі ввели Сполучені Штати. У списку – 16 осіб та 5 правоохоронних організацій.