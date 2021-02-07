Режим Лукашенка вимагає від Польщі видати їм засновників NEXTA

Слідчий комітет Білорусі 7 лютого направив до Польщі документи на екстрадицію засновника та колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA. Режим Лукашенка оголосив Степана Путіло та Романа Протасевича у міжнародний розшук через нібито організацію масових заворушень в країні.
Джерело:"Белорусь сегодня"
Начальник міжнародно-правового відділу СК Білорусі Михайла Вавуло назвав опозиціонерів "злочинцями" та "порушниками" та заявив, що їм "не вдасться уникнути покарання".
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Слідчий комітет направив документи на екстрадицію Путіло і Протасевича через генерального прокурора до Польщі. З цією країною у нас підписаний міжнародний договір про правову допомогу у кримінальних справах, який також регламентує питання про екстрадицію,
– повідомив силовик.
Опозиціонери відповіли режиму Лукашенка
Журналісти NEXTA підтвердили інформацію про те, що Слідчий комітет звернувся до Польщі з вимогою видати Білорусі Степана Путіло.
"Коли у СК кілька сотень нерозслідуваних справ про катування та насильство, що він буде робити? Правильна відповідь: вимагати від іншої країни видати того, кого за визначенням видати не можуть", – додали опозиціонери.Зверніть увагу! У 2020 році режим Лукашенка назвав опозиційний телеграм-канал NEXTA "екстремістським", оскільки той координував мітинги проти сфальсифікованих президентських виборів, публікував розгорнуту інформацію про протести в Білорусі та відео безчинств силовиків.
Протести у Білорусі: коротко
- 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.
- Головною конкуренткою Олександра Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.
- За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.
- Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги і страйки – вони тривають вже майже вісім місяців. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
- Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та жорстоко били їх.
Хто такий Степан Путіло?Степан Путіло є засновником опозиційного телеграм-каналу NEXTA. У 2017 році він разом із Романом Протасевичом почав вести свій канал на платформі Телеграм.
Після початку протестів в Білорусі їхній канал став одним з основних опозиційних майданчиків. NEXTA і до сьогодні висвітлює протести в Білорусі. У нього близько двох мільйонів підписників.