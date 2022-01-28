Білорусь воюватиме, якщо проти Росії скоять агресію, – Лукашенко пригрозив Україні та Заходу

Олександр Лукашенко "відзначився" черговою цинічною заявою. Самопроголошений президент повідомив, що Білорусь нібито воюватиме лише у двох випадках.

За словами Лукашенка, перший з них – якщо проти Білорусі скоять пряму агресію. Другий – якщо "нападуть" на Росію. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що "війна – це дуже страшно".

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Так, вона (війна – 24 канал) буде. Але лише у двох випадках,

– заявив Лукашенко.

Також він звернувся до Заходу й заявив, що "перемоги у цій війні не буде".

Путін використає Лукашенка

Ексміністр культури Білорусі, дипломат Павло Латушко зауважив, що риторика Лукашенка – абсолютно антиукраїнська. Він повсякчас балакає про "націоналістів та українську зброю у Білорусі". Водночас мовиться не лише про слова, але й про дії.

Зокрема, очільник Кремля Володимир Путін може використати Лукашенка задля досягнення власних цілей.

Цю людину Путін використає як корисного ідіота у разі забезпечення вторгнення з території Білорусі в Україну,

– запевнив Латушко.

Росія стягує зброю у Білорусь

Тим часом Росія активно стягує у Білорусь військову техніку. За офіційною версією Кремля – начебто для проведення навчань".

Зокрема, у Білорусь вже перекинули бронеавтомобіль "Тигр", БМП-3 та МТ-ЛБ.

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