Перспективи наступати з Білорусі в окупантів немає, – полковник ЗСУ

Можливість нового наступу з Білорусі низька, але вона існує. Специфіка місцевості та територій дуже серйозно обмежує дії військ.

Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський.

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"Якщо говорити про військову перспективу наступу з Білорусі, то жодних можливостей там немає. З іншого боку, чи можемо ми взагалі відкинути ідею того, що з Білорусі може бути якась провокація, агресія. Безумовно, не можемо цього зробити. На жаль, таке може відбутися", – сказав експерт.

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Небезпека з Півночі

За словами Грабського, наявність військ окупантів у Білорусі може обмежити наші ресурси. Противник це вже робить, бо навчання у Білорусі, які проводили й проводять, виключає можливість передислокації необхідних ресурсів. Військовий зазначив, що захисники, які змушені бути на Півночі, могли б виконувати бойові завдання на Сході чи Півдні.

Крім цього, мене непокоїть наявність ядерного об'єкта на Півночі України. Мовиться про Рівненську АЕС. Ми вже маємо досвід того, як противник використовує елементи ядерного шантажу у випадку із Запорізькою АЕС, – розповів Грабський.

Він додав, що не можемо виключити намагання противника прорватися до Чорнобильської АЕС, щоб шантажувати. Ця ситуація потребує постійної уваги, контролю та готовності до миттєвого реагування на загрози.

Що стримало росіян

Грабський сказав, що у Міноборони неодноразово говорили про загрозу з Білорусі для північних регіонів у січні чи лютому. На думку експерта, вони виходили з усвідомлення того, що Соледар чи Бахмут могли не встояти.

"Противник оголосив би мобілізацію, яка чітко вписується у показники нарощування бойової готовності. Героїчна оборона Соледара й Бахмута унеможливила цей сценарій", – додав Грабський.

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