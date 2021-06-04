Білоруси затримали авто з литовською диппоштою: Вільнюс обурений

Білорусь затримала на кордоні автомобіль з дипломатичною поштою Литви. МЗС Литви висловило рішучий протест через такі дії Мінська і викликало представники Білорусі для того, аби вручити ноту протесту.

Інцидент стався на прикордонному переході Медінінкай. Білоруські прикордонники захотіли зірвати дипломатичні пломби та перевірити автомобіль.

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Білоруські прикордонники хотіли зірвати пломби

Литовські дипломатичні кур'єри не погодились виконати цю вимогу і повернули машину на територію Литви. У Вільнюсі запевнили, білоруська сторона порушила Віденську конвенцію.

Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави не існує правил цивілізованого світу. Це диктатура, що лютує в центрі Європи,

– сказав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Представнику білоруського посольства вручили ноту протесту у МЗС Литви.

Значно зросла кількість мігрантів з Білорусі до Литви

Зазначимо, що останнім часом значно зросла кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви. Через це литовці посилили охорону державного кордону. Водночас у Литві кажуть, що офіційний Мінськ цей факт приховує.