Замінили прапор: в Білорусі відкрили кримінальну справу проти мера Риги і глави МЗС Латвії

Влада Латвії 24 травня під час чемпіонату світу з хокею замінила прапор Білорусі на біло-червоно-білий стяг, що став символом опозиції. Генпрокуратура Білорусі через це 28 травня відкрила кримінальну справу проти мера Риги Мартіньша Стакіса та глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича.

Справу порушив генпрокурор Андрій Швед. У прокуратурі повідомили, що кримінальну справу порушили через інцидент з держпрапором Білорусі в Ризі.

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Генпрокуратура Білорусі відкрила справу проти політиків Латвії

У генпрокуратурі Білорусі розповіли, що відкрили справу, розглянувши поширені в ЗМІ та на інтернет-ресурсах "повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі".

Мартіньша Стакіса та главу МЗС Латвії Едгара Рінкевича звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі за ознакою національної приналежності.

Коротка передісторія подій в Білорусі

23 травня у Мінську нібито через замінування посадили літак, який курсував з Афін до Вільнюса. На борту вибухівки не знайшли.

Цим рейсом також летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина. Їх білоруська влада затримала.

Цивілізований світ засудив такі дії, багато країн зупинили авіаційне сполучення з країною. Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних та юридичних осіб з Білорусі.