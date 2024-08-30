Лукашенко посварився з Путіним: чому Білорусь могла збити російський "Шахед"

Білорусь могла вперше ліквідувати у себе на території російський безпілотник. Він залетів туди під час атаки по Україні 29 серпня.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що взаємними між Александром Лукашенком та Владіміром Путіним є дуже специфічними. Не варто думати, що вони однозначно підтримують один одного.

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"Лукашенко вже давним давно посварився з Путіним. Просто в них особливі стосунки", – зауважив Сергій Жирнов.

Що казатиме Білорусь про збиття дрона

Білоруський диктатор часто не хотів підтримувати Путіна, навіть насміхався з нього. Він не зацікавлений в тому, щоб його армія вступала у бойові дії. Це давно зрозуміло.

Риторика Лукашенка дуже войовнича, але насправді у нього немає армії, вона дуже слабка й ще ніколи не воювала,

– додав Жирнов.

Також не варто забувати, що це не перший дрон, який залітав на територію Білорусі. Тоді їх видавали нібито за українські, хоча всі знали, що вони летіли з Росії. Але тепер, ймовірно, була ситуація, яку не можна було ігнорувати.

"Це вперше, коли публічно заговорили про збиття безпілотника. Для Лукашенка це неприємна ситуація, але, ймовірно, він пояснить все тим, що на війні буває різне, повітряний простір великий. Він намагатиметься мінімізувати інцидент", – підсумував ексспівробітник КДБ.