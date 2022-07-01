Білорусь зосередила 7 батальйонів біля українських кордонів, – розвідка

Білорусь активно допомагає Росії воювати проти України. Зараз завдання режиму Лукашенка – стримувати ЗСУ на Півночі.

Розвідка пояснила, що Білорусь робить біля кордону

Про дії Білорусі розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він повідомив, що біля кордону з Україною дислокуються 7 батальйонних тактичних груп. Вони сковують українських військових, адже не дають командуванню відправити бійців на Схід, де зараз тривають активні бої.

Перебування біля нашого кордону 7 батальйонів Білорусі спонукає нас діяти адекватно, теж тримати наші сили в боєздатності, посилювати розвідку. А це відвертає ресурси, сили та засоби насамперед від нашого східного фронту,

– пояснив Скібіцький.

Він додав, що постійне переміщення білоруської армії спрямоване на те, щоб тримати ЗСУ у напрузі.

Зауважимо, за даними розвідки, у Білорусі не виник масовий рух опору через війну в Україні. У держави немає протестного потенціалу, який зміг би не допустити вступу Білорусі у війну.

Останні новини про загрозу з Білорусі

30 червня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що у прикордонних Гомельській та Брестській областях Білорусі хочуть провести приховану мобілізацію до війська.

За даними ЗМІ, повістки вже почали роздавати масово. При цьому видають їх не лише чоловікам, а й військовозобов'язаним жінкам. Ті, хто вже сходив до військкоматів, кажуть, що це було навчання з проведення мобілізації й контрольної явки. Тобто після позначки про явку всіх відпускають додому.

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