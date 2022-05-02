Білорусам почали вимикати інтернет, щоб не поширювали дані про пересування російських військ

На території Білорусі фіксують відключення громадян від мережі Інтернет. Таким чином спеціальні служби Росії та Білорусі намагаються обмежити спілкування патріотичних білорусів та запобігти поширенню інформації про пересування російської військової техніки.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України. Зазначимо, що деякі громадяни Білорусі ще не втратили голову від російської пропаганди та намагаються допомогти Україні побороти спільного ворога – Росію. Зокрема, білоруські патріоти створюють телеграм-канали, у яких поширюють інформацію про розміщення російської техніки, а також про загрозу авіаударів для України з території Білорусі.

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Перший випадок обмеження білорусів в мережі Інтернет

Українська розвідка повідомила, що ще 1 квітня було вперше зафіксовано повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку Білорусі до мережі Інтернет. Зокрема, протягом квітня цілі регіони країни були обмежені у доступі до мережі Інтернет.

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Згідно з даними ГУР МО України, спеціальні служби координують відключення громадян Білорусі від мережі Інтернет. А саме Комітет державної безпеки Республіки Білорусь та Федеральна служба безпеки Російської Федерації намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян. А також вони об'єднали свої зусилля, аби запобігти поширенню інформації у соцмережах про пересування територією Білорусі російської військової техніки.

Зазначається, що Інтернет зникає саме в тих регіонах, кудою рухається техніка Росії: південь та південний схід від Мінська. Ці дані підтвердженні інформацією з інших джерел.

Що відомо про підтримку України білоруським народом:

Патріоти Білорусі створюють телеграм-канали, у яких повідомляють про будь-яку воєнну активність на території держави.

Також відомо, що білоруси долучаються до іноземного легіону задля боротьби зі терористичною країною – Росією.

В Білорусі 25 березня у День Свободи деякі жінки вирішили вийти на вулиці Мінська, щоб підтримати Україну. Вони йшли з парасольками українського прапора та біло-червоно-білими стрічками, а також з плакатами зі словами підтримки України.

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